Handpuppenspiel für Erwachsene: Olaf Möller spielt Lady Ragnell

Bregenz (BRK) – Das rund einstündige Handpuppenspiel für Erwachsene „Lady Ragnell“ mit Olaf Möller findet am 19. Oktober um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Bregenz Vorkloster, Rheinstraße 53, statt.

Was ist schön und was ist wild? Wie kann beides zusammenkommen? Und was ist Freundschaft? Um diese und andere Fragen dreht sich die seelenaufrührende Geschichte aus dem Sagenkreis um König Artus. Ein Abend für alle, die das Abenteuer erleben wollen, wie eine uralte und halb vergessene Geschichte gespielt, erzählt und improvisierend freigelassen wird.