Handfester Streit mit 70-Jährigem in Bludenz

In Bludenz ist es am Mittwochmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 42-jährigen Pkw-Lenker und einem 70-jährigen Fußgänger gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 42-jähriger Mann fuhr am Mittwoch gegen 12.08 Uhr in Bludenz mit seinem Pkw auf der Wichnerstraße in Richtung Pulverturmstraße. Plötzlich querte ein 70-jähriger Fußgänger vor dem Wagen die Fahrbahn ohne den dafür vorgesehenen Zebrastreifen zu benützen. Daraufhin folgte eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern.