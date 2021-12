Handel, Weihnachtsgeschäft und Lage in Lindau

Rainer Will, Geschäftsführer Handelsverband und Elmar Stegmann, Landrat von Lindau heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Mit heute öffnet der Handel für Geimpfte und Genesene in Vorarlberg. Zusätzlich zur 2G-Regel gilt die FFP2-Maskenpflicht. Im Vergleich zu Vor-Corona-Normalwochen, rechnet der Handelsverband mit bundesweiten Umsatzverlusten von 440 Millionen Euro im gesamten Non-Food-Handel. Eben weil der Lockdown für Ungeimpfte noch anhält und Oberösterreich im harten Lockdown bleibt. Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands spricht heute in "Vorarlberg LIVE" über die Erwartungen für das Weihnachtsgeschäft und weitere Forderungen für Corona-Wirtschaftshilfen.

Das Infektionsgeschehen im Landkreis Lindau ist rückläufig, aber immer noch hoch. Aktuell sind vor allem jüngere Menschen betroffen. Elmar Stegmann, Landrat von Lindau setzt auf eine kontinuierliche Kontaktpersonennachverfolgung in der Pandemiebekämpfung. Mit ihm redet Pascal Pletsch heute in "Vorarlberg LIVE" über die Entwicklungen in Deutschland, den Tourismus im Bodenseeraum und die Frage, ob ein Lockdown in Bayern nötig ist.