Handel und Gastro: "Bitte um mehr Respekt!"

Der Arbeitskräftemangel zeigt überall seine Auswirkungen. Gastronomiebetriebe passen ihre Öffnungszeiten an oder müssen Leistungen, etwa in Form von kleineren Speisekarten, herunterfahren. Im Lebensmittelhandel kann es zu Wartezeiten an der Kassa kommen oder es kann passieren, dass manche Produkte auch aufgrund von nationalen und internationalen Lieferkettenschwierigkeiten nicht sofort zur Verfügung stehen.