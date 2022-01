Handel für alle und Personalmangel im Pflegeheim

Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands und Achim Steinhauser, Geschäftsführer der Häuser der Generationen heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Seit Dienstag kontrolliert der Handel selbst die Einhaltung der Corona-Maßnahmen. Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs. Um Kleidung, Elektronik oder Bücher kaufen zu können, muss aber zum Beispiele ein 2G-Nachweis vorliegen. Der Handelsverband fordert nun einen "Handel für alle", also keinen harten Lockdown mehr und ein schnelles Auslaufen der 2G-Regel. Seit Beginn der Pandemie mussten 4.040 Geschäfte schließen. Um 4% ist der Umsatz gesunken und die Unsicherheit in der Bevölkerung verhindert eine starke Kaufkraft. Über Corona-Nachbesserungen im Handel redet Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands heute mit Marc Springer in "Vorarlberg LIVE".

15 Betten muss das Pflegeheim Götzis wegen Personalmangel sperren. Etwa 120 Pflegekräfte fehlen in Vorarlberg. "Angesichts der Situation am Arbeitsmarkt ist es praktisch aussichtslos, so viele neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden“, so der Geschäftsführer der Häuser der Generationen zu den Vorarlberger Nachrichten. Statt 69 Pflegebetten, stehen jetzt noch 54 zur Verfügung. Die Wartezeiten verlängern sich. Über die aussichtslose Lage in Vorarlberger Pflegeheimen redet Achim Steinhauser heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".