Handballer Herburger positiv auf Corona getestet

Der Bregenzer Lukas Herburger fehlt Österreich im EM-Spiel gegen Belarus.

Nun hat es auch Österreichs Team erwischt: Der freiwillige Antigentest bei Lukas Herburger lieferte ein nicht eindeutiges Ergebnis, weshalb sich der Abwehrchef umgehend vom Team isolierte und in Wien in Quarantäne begab, um dort das Ergebnis des PCR-Test abzuwarten. Dieser lieferte am Abend Gewissheit, womit Herburger für das abschließende Vorrundenspiel bei der EHF EURO 2022 Dienstagabend, 20:30 Uhr gegen Belarus ausfällt.