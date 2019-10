Handball: SSV Dornbirn verlor gegen MGA Fivers

Die routinierte Mannschaft vom 5. Wiener Gemeindebezirk, war für die SSV-Damen beim Auswärtsspiel nicht zu knacken. Gerade in der ersten Halbzeit boten die Messestädterinnen nicht ihre gewohnte Leistung und gingen mit einem Rückstand von sieben Toren beim Spielstand von 18:11 in die Pause. In der zweiten Spielhälfte verwalteten die Wienerinnen ihren Vorsprung geschickt. Marksteiner und Co. kämpften bis zum Schluss und konnten in den letzten zehn Minuten das Ergebnis noch von 27:19 auf 31:27 verbessern.