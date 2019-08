Handball-Sommercamp: Kids trainieren mit den Profis

Begleitet von den Spielern des Spusu Teams ist am Montag das 6. Sommercamp von Bregenz Handball gestartet.

Die knapp 60 Kinder, in drei Gruppen zu je 20 Kindern, haben sich am Montagmorgen in der Sportarena Rieden in Bregenz eingefunden und konnten den Start des Camps kaum erwarten. Die Jüngsten im Alter von fünf Jahren bis hin zu den Ältesten im Alter von zehn Jahren werden bis Freitag eine Vielzahl an Aktivitäten erleben. Auf dem Plan stehen neben dem Handball spielen, der Besuch in der Fun World, der Besuch des Strandbades, ein Filmenachmittag und eine Fragerunde mit den Profis.