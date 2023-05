Handball-Legende und internationaler Tag der Berufskraftfahrer

Am Freitag bei "Vorarlberg LIVE": Andreas Varga, ehemaliger Handballspieler von HC Hard und Bregenz Handball, und Michael Zimmermann, Spartenvertreter für Transport und Verkehr bei der Wirtschaftskammer Vorarlberg.

Andreas Varga, der in seiner erfolgreichen Karriere zahlreiche Titel und Erfolge im Handballsport feiern durfte, hat sich mittlerweile vom aktiven Sport zurückgezogen. Er spielte unter anderem für den HC Hard und Handball Bregenz. Beide Vereine stecken derzeit in einer sportlichen Krise In der Sendung sprechen wir mit Andreas Varga über seine Karriere und die Entwicklung des Handballs in Vorarlberg.

Am zweiten Freitag im Mai ist der internationale Tag der Berufskraftfahrer. Die Branche steckt in einer Krise. Los geht es mit dem Fahrermangel. Allein in Vorarlberg fehlen laut Wirtschaftskammer an die 500 Beschäftigte. Auch die schlechte Sozialinfrastruktur auf dem hochrangigen Straßennetz an setzt den Lkw-Fahrern zu.

„Die Probleme sind bekannt, finden aber wenig Gehör bei der Asfinag und beim Klimaministerium“, sagt Michael Zimmermann. Er ist Spartenobmann für Verkehr und Transport bei der Wirtschaftskammer Vorarlberg und betreibt selbst ein Logistikunternehmen.