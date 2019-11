Handball Benefizevent feiert sein 20-Jahr Jubiläum

Schon zum 20. Mal organisiert der Handballclub Sparkasse BW Feldkirch, vom 29. bis 30. November 2019, das „2to4-Handball-Benefizevent“ in der Sporthalle Reichenfeld in Feldkirch.

Ab 02:00 Uhr wird eine Pause auf dem Parkett der Reichenfeldhalle eingelegt, wobei mit einer, passend zum Jubiläum, „Back to the roots- Party“ durchgefeiert wird. Dabei wird die Live-Band „MIR DREI“ und einen Live-DJ auftreten.

Mit dem Erlös der Veranstaltung wird der gemeinnützige Verein „Ma hilft“ der Vorarlberger Nachrichten und das Schulheim Mäder (Landessonderschule für körper- und mehrfachbehinderte Kinder) unterstützt. Die Feldkircher Handballer spenden schon jahrelang für Kinder mit Behinderungen und helfen Einzelpersonen, die sich in finanzieller Not befinden. In all den Jahren konnten schon über 46.000 Euro Spendenerträge für soziale Zwecke gesammelt werden!