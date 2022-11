Handball, Bahnausbau, Hochsensibilität und Musik

Am Freitagabend wird bei "Vorarlberg LIVE" Bregenz Handball, der Bahnausbau, Hochsensibilität und die Montforter Zwischentöne Thema sein.

Björn Tyrner und Michael Roth, Bregenz Handball

Am vergangenen Samstag hat die Mannschaft von Michael Roth das Hinspiel der 2. Runde des EHF European Cups bestritten. Nachdem die Bregenzer zur Halbzeit bereits mit 17:14 gegen den slowenischen Erstligisten RK Gorenje Velenje führten, mussten sie sich dem Topclub am Ende doch knapp mit 30:33 geschlagen geben. Am Samstag folgt das Rückspiel. Was sich Geschäftsführer Björn Tyrner und Cheftrainer Michael Roth vom Rückspiel erwarten und welche Ziele sie sich gesetzt haben, erzählen sie am Freitagabend bei "Vorarlberg LIVE".

LR Daniel Zadra

„Wir haben vereinbart, den Prozess zur Findung der idealen Bahnausbauvariante im Unteren Rheintal weiter zu vertiefen. Ziel ist es die nötige Infrastruktur für eine klimafreundliche Mobilität im Personen- wie Güterverkehr sicherzustellen. Dazu ist eine Aufnahme in das ÖBB-Ausbauprogramm Zielnetz 2040 unbedingt notwendig. Gleichzeitig gibt es weitere, wichtige Aspekte wie der Schutz von Lebensräumen und Lebensqualität sicherzustellen“, betonte Mobilitätslandesrat Daniel Zadra. Wie es mit den Plänen des Bahnausbaus weitergehen soll, bespricht er am Freitagabend gemeinsam mit Chefredakteur Marc Springer.

Andrea Latzer, Dipl. Fachpädagogin für Hochsensibilität

Hochsensibilität sei keine Krankheit, sondern viel mehr ein Persönlichkeitsmerkmal. Die Vorarlbergerin Andrea Latzer ist diplomierte Fachpädagogin für Hochsensibilität und ein Expertin in dem Gebiet. Laut Schätzungen betrifft Neurosensitivität ungefähr 15 Prozent aller Menschen. Über ihre Erfahrungen und Tipps spricht sie am Freitag bei "Vorarlberg LIVE".

Folkert Uhde, Kulturmanager und Konzertgestalter

Der in Berlin und Potsdam lebende Kulturmanager und Konzertgestalter Folkert Uhde ist am Freitag ebenfalls Gast bei "Vorarlberg LIVE". Er führte auch den Begriff »Konzertdesign« ein. Am 1. November starteten die Montforter Zwischentöne in ihren vielseitigen Herbstschwerpunkt. Zum großen Hörgenuss mit einem Video von Folkert Uhde geladen wird am Samstag, den 19. November von 19 bis 21.30 Uhr. Der Konzertgestalter ist am Freitagabend bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.