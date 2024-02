Hamzat Asuchanow (KSV Götzis) gewinnt Ringerturnier in Wels

Am 1. Internationalen Freistil-Ringerturnier des ASKÖ Ringerclub Lor/Wels am 17. Februar nahmen 114 Starter aus 19 Vereinen teil, darunter Teilnehmer aus Österreich, Ungarn und Frankreich.

In der mit 16 Startern zahlenmäßig stark besetzten 63kg Klasse gewann er all seine fünf Kämpfe durch technische Überlegenheit. Das bedeutet, im Laufe des Turniers sammelte er zweiundvierzig Punkte und musste nur einen einzigen Zähler an seine Gegner abgeben. Julian, hat sich erst vor wenigen Jahren dem Ringsport zugewand und noch im Juniorenalter, war weniger erfoglreich. Er musste sich nach zwei verlorenen Kämpfen in seiner Gewichtsklasse bis 77kg mit dem 12. Platz begnügen. Hamzat ist nicht nur wegen seinen sportlichen Erfolgen eine wertvolle Unterstützung für den KSV Götzis. Ebenso wird er als Motivator und „Zugpferd“ für den aufstrebenden Nachwuchs geschätzt.