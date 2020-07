Hammerhitze: Das waren die drei heißesten Orte in Vorarlberg

Bisher heißester Tag des Jahres in Österreich: 37,2 Grad in der Wiener Innenstadt! Weit über 30 Grad in diesen Vorarlberger Hitzepolen. Unwettergefahr am Abend.

Der unabhängige internationale Wetterdienst UBIMET hat für den Dienstag den heißesten Tag des Jahres verkündet. Die 35,5 Grad am 10. Juli in der Wiener Innenstadt wurden heute klar übertroffen. Der Hitzepol lag erneut in Wien mit beachtlichen 37,2 Grad!

In den folgenden Tabellen finden Sie noch die österreichweit 5 heißesten Orte sowie jeweils die Top 3 der jeweiligen Bundesländer

Österreich Top 5

Wien Innere Stadt mit 37,2 Grad

Innsbruck Universität, Wien Donaufeld und Hohenau (NÖ) mit 36,3 Grad

Bad Deutsch-Altenburg (NÖ) mit 36,1 Grad

Wien Hohe Warte mit 35,9 Grad

Top 3 - Vorarlberg

Gaschurn mit 32,8 Grad

Bludenz mit 31,5 Grad

Feldkirch mit 31,0 Grad

© VN-Wetterfeature

Unwettergefahr in Vorarlberg für den Abend

Nach der Affenhitze kommt die Unwettergefahr: Laut ZAMG-Prognose sind am Abend teils noch heftige Gewitter mit Hagel, Starkregen und Sturmböen aktiv. Diese ziehen bald ab und nach einer trockenen Phase kommt nachts von Norden zeitweiliger gewittrig durchsetzter Regen auf. Tiefstwerte 15 bis 19 Grad.

Kurzer Hagelschauer in Andelsbuch

Der heißeste Tag in Österreich - so heiß war es in anderen Bundesländern

Top 3 - Tirol

Innsbruck Universität mit 36,3 Grad

Imst mit 35,4 Grad

Innsbruck Kranebitten 34,9 Grad

Top 3 - Salzburg

Mattsee mit 33,1 Grad

St. Veit im Pongau mit 32,9

Golling mit 32,8 Grad

Top 3 - Oberösterreich

Ranshofen / Braunau mit 34,9 Grad

Windischgarsten mit 33,7 Grad

Schärding und Vöcklabruck mit 33,5 Grad

Top 3 - Kärnten

Dellach im Drautal mit 33,8 Grad

Ferlach mit 33,3 Grad

Feldkirchen mit 33,2 Grad

Top 3 - Steiermark

Leoben mit 34,5 Grad

Bruck an der Mur mit 33,6 Grad

Hartberg und Hieflau mit 33,4 Grad

Top 3 - Burgenland

Eisenstadt und Andau mit 34,5 Grad

Podersdorf mit 34,2 Grad

Neusiedl am See mit 34,1 Grad

Top 3 - Niederösterreich

Hohenau mit 36,3 Grad

Bad Deutsch-Altenburg mit 36,1 Grad

Wolkersdorf mit 35,9 Grad

Top 3 - Wien

Wien Innere Stadt mit 37,2 Grad

Wien Donaufeld mit 36,3 Grad

Wien Hohe Warte mit 35,9 Grad