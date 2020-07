Bis zu 32 Grad: Heute wird der heißeste Tag des Jahres

Die Sonne scheint schon seit den Morgenstunden, das dürfte zumindest noch ein paar Stunden so bleiben.

Ab dem Nachmittag ist dann aber Vorsicht geboten. Über dem Bergland sollen sich dann bereits erste Quellwolken bilden, die bereits am Nachmittag zu heftigen Gewittern führen können - das Potenzial für Unwetter am Dienstagabend ist hoch.

Mittwoch

Auf schwülwarmes Wetter muss man sich dann am Mittwoch einstellen. Die letzten Wolken und Schauer verziehen sich laut Vorhersagen bereits am Morgen und es wird sonnig. Im Bereich Montafon - Silvretta könnte es aber am Nachmittag erneut zu Schauern kommen. Laut Prognosen sind bis zu 26 Grad möglich.