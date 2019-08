Hamilton-Watschn' für Rosberg nach Kritik

"Säße Verstappen in einem Mercedes", sagt Ex-Weltmeister Niko Rosberg, "dann würde er die WM jetzt anführen. Vor Lewis Hamilton. Verstappen ist im Moment der beste Fahrer da draußen."

Lewis Hamilton hatte am Sonntag in weniger als 20 Runden knapp 20 Sekunden auf den 21 Jahre alten Niederländer Max Verstappen im Red Bull aufgeholt. Eine taktische Variante mit einem zweiten Reifenwechsel sowie sein fahrerisches Können hatten Mercedes-Star Hamilton den achten Saisonsieg im zwölften Rennen beschert. "Als ich Zweiter war dachte ich: Okay, jetzt haben wir nach all den Diskussionen also den Kampf", sagte Hamilton in Anspielung auf Spekulationen vor dem Großen Preis von Ungarn, wer der erfolgreichere Fahrer wäre, wenn er und Verstappen im selben Team fahren würden.