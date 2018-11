Hamilton sorgte in Sao Paulo für 100. Mercedes-Pole

Weltmeister Lewis Hamilton hat sich die Pole Position für das vorletzte Saisonrennen der Formel 1 in Sao Paulo gesichert.

Mercedes führt vor dem Grand Prix am Sonntag (18.10 Uhr/live ORF eins) komfortabel 55 Punkte vor Ferrari. Vettel und Räikkönen müssen in Interlagos 13 Punkte mehr machen als die Silberpfeile, um den fünften Teamtitel der Deutschen in Serie vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi verhindern zu können.