Hamilton siegt - Verstappen im Pech

Lewis Hamilton feierte beim GP von Brasilien seinen ersten Erfolg als neuer Weltmeister vor Verstappen und Räikkönen. Begünstigt wurde dies jedoch durch Ocon, der den Führenden Verstappen bei einer Überrundung von der Strecke drängte.

Nachdem Lewis Hamilton in Mexiko den WM-Titel fixieren konnte, ging der Brite beim heutigen GP von Brasilien von der Pole Position ins Rennen. Die erste Startreihe wurde von Sebastian Vettel im Ferrari komplettiert. Am Start wurde der Deutsche dann aber von Mercedes-Fahrer Bottas überholt und rutschte auf den dritten Rang. In weiterer Folge konnte vor allem Max Verstappen im Red Bull Platz um Platz gut machen und kämpfte sich an die zweite Stelle hinter Hamilton. Dahinter entwickelte sich ein spannender Kampf um die weiteren Ränge zwischen den beiden Ferraris mit Vettel und Räikkönen sowie Bottas und dem zweiten Red Bull Pilot Ricciardo.

Ocon schießt Verstappen ab Nach dem Boxenstop-Durchgang aller Spitzenfahrer näherte sich Verstappen in großen Schritten Hamilton an und zog in der 40. Runde mit DRS-Unterstütung am alten und neuen Weltmeister vorbei. In weiterer Folge fuhr der Niederländer scheinbar einem ungefährdeten Sieg entgegen. Doch nur bis zur 45. Runde, als Ocon den Führenden bei einer Überrundung unnötigerweise von der Strecke drängte. Verstappen rutschte wieder hinter Hamilton auf den zweiten Rang zurück.