Hamilton holte vor Bottas und Vettel Abu-Dhabi-Pole

Weltmeister Lewis Hamilton nimmt das letzte Saisonrennen der Formel-1-WM am Sonntag (14.10 Uhr) in Abu Dhabi aus der Pole Position in Angriff.

Der 33-jährige Engländer setzte sich am Samstag im Qualifying mit einem neuen Streckenrekord auf dem Yas Marina Circuit vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas und Vizeweltmeister Sebastian Vettel im Ferrari durch.

Red Bull in Reihe drei Für Hamilton ist es die 83. Pole Position seiner Karriere, die elfte in dieser Saison. Zum fünften Mal in Serie besetzt Mercedes beim Rennen in Abu Dhabi mit beiden Autos die erste Startreihe. Kimi Räikkönen fuhr im zweiten Ferrari auf Rang vier. Red Bull musste sich durch Daniel Ricciardo und Max Verstappen mit Plätzen in Reihe drei zufriedengeben.