Hamilton entschuldigt sich für Ausraster

Lewis Hamilton hat sich bei seinem Mercedes-Team für den Ausraster über den Teamfunk beim Formel-1-Rennen der Niederlande entschuldigt.

"Ich entschuldige mich beim Team, ich weiß nicht einmal mehr, was ich gesagt habe", meinte der Rekordweltmeister nach dem packenden Rennen am Sonntag in Zandvoort. "Es war, als hätte ich für eine Sekunde den Verstand verloren. Sie wissen aber, dass es nur viel Leidenschaft ist."