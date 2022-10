Halloween-Special in der Feldkircher Vorarlberghalle

Preisgünstiges Angebot der drei Heimspiele von den Pioneers Vorarlberg

Die letzten drei Spiele vor der 4-wöchigen Heimspielpause können im Rahmen der Pioneers Halloween Aktion zu vergünstigten Eintrittspreisen besucht werden.



All Hallows Eve – Der Abend vor Allerheiligen

Ob Graf Dracula in Transsilvanien, der „Dia de los Muertos“ in Mexiko, die Hexenprozesse von Salem oder „Trick or Treat“ in Amerika – die Nacht vom 31. Oktober, besser bekannt als Halloween, hat viele Gesichter. Die Brauchtümer variieren von Kultur zu Kultur und von Zeit zu Zeit. Die Pioneers Vorarlberg präsentieren für die bevorstehende Spuckzeit nun ihr eigenes Spektakel: Wir verwandeln die Vorarlberghalle in einen bebenden Hexenkessel!



Preisreduktion für den Halloween Dreiteiler

Konkret werden die Preise für die Spiele gegen die Innsbrucker Haie (Freitag, 28. Oktober), die Graz 99ers (Sonntag, 30. Oktober) und die Wölfe aus Pustertal (Dienstag, 1. November) gesenkt: Sitzplatzkarten sind für Erwachsene um € 15 bzw. für Kinder um € 10 erhältlich, die Preise für Stehplatzkarten wurden auf € 10 bzw. € 5 gesenkt. Die Tickets können ab sofort bequem in unserem online Ticketshop erworben werden.