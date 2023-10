Halloween-Schock: Preis für Schüler in Nazi-Uniform

Ein Schüler in Padua sorgt für Entsetzen, als er sich zu einem Halloween-Fest als Wehrmachtssoldat mit Hakenkreuz und Reichsadler verkleidet. Statt Empörung erntet er jedoch den ersten Preis für seine verstörende Kostümierung.

Ein Schüler gewann den ersten Preis für sein Kostüm, bei dem er sich als Wehrmachtssoldat verkleidet hatte. Laut Medien erschien der Schüler bei einem Halloween-Fest in einer Privatschule in Padua. Ein solches Ereignis hätte in einem Schulgebäude normalerweise Empörung ausgelöst oder wahrscheinlich zu einem Polizeieinsatz geführt. Doch in Venetien wurde der Schüler für die „beste Verkleidung des Abends“ geehrt.