Hallo, ehemalige Klasse 4 a

Klassentreffen der HS Markt nach 51 Jahren.

Dornbirn. Klassenvorstand Paula Wimmer hätte ihre liebe Mühe gehabt, war sie doch dafür bekannt in ihrer strengen Art für absolute Stille im Klassenzimmer zu sorgen. Davon konnte vergangenen Donnerstag im Gasthaus Krone definitv nicht die Rede sein, als sich die ehemaligen Schülerinnen der 4a Abschlussklasse 1967/68 nach über 51 Jahren wieder begegneten. Ermöglicht hatten diese besondere Wiedervereinigung das „Organisations-Kleeblatt“ Angelika Mäser, Elisabeth Spiegel, Margit Giesinger und Edith Schweizer. 20 Damen folgten der Einladung und die Wiedersehensfreude nach über fünf Jahrzehnten war dementsprechend groß. Kinder, wie die Zeit vergeht! „Kennsch mi no?“, hieß es da bei so mancher Begrüßung und die ehemaligen Schülerinnen schwelgten ausgiebig in Erinnerungen. Die meisten Anekdoten des Abends handelten von Frau Wimmer, ganz nach dem Motto wie Klassensprecherin Edith Schweizer bestätigte: „Die Wimmer vergessen wir nimmer!“ Vor allem ihrer legendären Aufforderung „Lachen verboten“ kamen die Frauen an diesem gelungenen Abend nicht nach. Bis spät in die Nacht wurde ausgiebig und lautstark “geschwätzt”, gelacht und man ließ die gute alte Zeit noch einmal hochleben.