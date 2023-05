Hallo Auto, hier kommen die neuen Bremswegexperten

Die VS Leopold nahm an einem ÖAMTC-Kurs teil.

Nach der Theorie, stand dann der große Höhepunkt an, auf den alle Schülerinnen und Schüler bereits ungeduldig warteten – das Erlernte in die Praxis mit einem PKW umzusetzen und diesen selbst zum Stehen zu bringen. Damit die Kinder erfühlen konnten, dass ein Fahrzeug auch bei stärkster Kraftanstrengung des Lenkers nicht sofort zum Stillstand kommen kann, durften alle ordnungsgemäß mit der entsprechenden Rückhaltevorrichtung gesichert, das Auto mit einem eigens an der Beifahrerseite eingebauten Bremspedal unter Anleitung selbst bis zum Stillstand abbremsen. „Diese Erfahrung soll dazu beitragen, dass sich die Kinder viel vorsichtiger im Straßenverkehr bewegen“, so die ÖAMTC-Expertin. Den begeisterten Reaktionen der Volksschüler nach dem Kurs war zu entnehmen, dass diese Mission geglückt sein dürfte, inklusive der wichtigen Erkenntnis, dass Formeln manchmal sogar Leben retten können. (cth)