Hallenbad Bregenz: Stadt überlegt Neubau

Bregenz - Das Hallenbad in Bregenz ist in die Jahre gekommen. Im Raum stehen nun eine Sanierung oder sogar ein Neubau.

Seit fast 40 Jahren besteht nun das Hallenbad in Bregenz. Die in die Jahre gekommene Anlage entspricht also nicht mehr den Anforderungen eines zeitgemäßen Hallenbads, erklärt Betriebsleiter Alexander Fritz.