Halim hat sich auf den Weg gemacht

Lustenau. „Wenn du dich auf den Weg machst, öffnet der Horizont seine Grenzen.“ Was es mit dieser alten chinesischen Weisheit auf sich hat, zeigte in Julia Finks Leben Wirkung. „dô sin“ nannte sich in den Jahren 2015 und 2016 das Netzwerk für Flüchtlinge in Lustenau. Die damals 38-jährige Lustenauerin wollte nicht wegschauen, wenn es um Menschen geht, die vor Krieg und Gewalt flüchten. Die dreifache Mutter, die beruflich Juristin ist, bot sich für Deutschkurse an, die über die Marktgemeinde angeboten wurden. Über diesen Weg kam sie mit Halim in Kontakt, der aus Afghanistan vor den Taliban flüchtete. In seiner Heimat war er bei der Polizei tätig, „und als Polizist lebst du in diesem Land gefährlich“, erklärt Halim seinen Entschluss, sich auf den Weg zu machen. Seine Endstation war Lustenau. Als Asylwerber bekam er Unterkunft in einem Caritas-Wohnheim. „Ich möchte arbeiten“, sagte Halim zu seiner „Deutschlehrerin“ Julia Fink nicht nur einmal. „Zu dieser Zeit war es noch möglich über die Nachbarschaftshilfe Arbeit zu bekommen“, erwähnt die Juristin, „und Halim war uns damals bei Gartenarbeiten rund ums Haus behilflich.“ Sie und ihr Mann Burkhard wollten Halim den beruflichen Weg ebnen – mit der Anstellung als Lehrling im eigenen Handwerksbetrieb in Hard. Doch das Vorhaben scheiterte, da der Afghane bereits über 25 Jahre alt war. „Nid lugg lau“, ganz nach dem Lustenauer Motto fand Halim bei Russmedia in Schwarzach Arbeit. Der 27-Jährige ist inzwischen zweieinhalb Jahre in Lustenau, kann sich sehr gut verständigen und versteht außerdem schon ein bisschen Lustenauerisch. Halim besucht dreimal wöchentlich einen Deutschkurs im Wifi Dornbirn. Siebenmal in der Woche ist er als Zeitungsausträger aktiv. Er stellt die VN und die Neue zu. Darauf ist er stolz. Aber ganz besonders stolz ist er auf seine Zirbenkissen.