Haldenweg bekommt Gehsteig

Bregenz (BRK) – Schon seit Längerem macht man sich in Bregenz Gedanken darüber, wie die Sicherheit der schwächsten Verkehrsteilnehmenden im Bereich der S-Kurve beim Haldenweg sinnvoll erhöht werden könnte.

Insbesondere die Uneinsehbarkeit des Geländes beschert den Verantwortlichen Kopfzerbrechen. Wie Bürgermeister Michael Ritsch nach der Stadtratssitzung am 21. Juni mitteilte, habe man mit dem Plan, einen eigenen Gehsteig zu errichten, eine Lösung gefunden.

Dafür müssen an der neuralgischen Stelle aber 161 m2 Grund von „Freifläche Freihaltegebiet“ in „Verkehrsfläche Straße“ umgewidmet werden. Das neu gewonnene Gelände dient natürlich nicht dem motorisierten Verkehr, sondern den Fußgänger:innen. In dem erwähnten Straßenabschnitt sind auch immer wieder Kinder auf ihrem Weg von und zu den naheliegenden Schulen unterwegs.