Halbzeit“ von Bürgermeister Michael Ritsch in der Funktionsperiode 2020 – 2025

Bregenz (BRK) – Der 17. Jänner 2023 markierte die Halbzeit der Funktionsperiode von Michael Ritsch als Bürgermeister der Landeshauptstadt Bregenz.

„In den vergangenen beiden Jahren ist uns in Bregenz für und mit den Menschen so einiges gelungen. Unsere Heimatstadt entwickelt sich trotz global schwieriger Zeiten hervorragend. Dies wäre nicht ohne die konstruktive Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen möglich. Der Großteil der politischen Beschlüsse wurden einstimmig gefällt. Ich möchte mich bei den Bregenzer:innen für das große Vertrauen und die Treue bedanken und freue mich bereits auf die kommenden Jahre, in denen ich weiterhin mein Bestes geben werde, ein Bürgermeister für alle zu sein“, blickt Michael Ritsch zurück und auch in die Zukunft.