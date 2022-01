Halbzeit beim Altacher Kinderhaus

Die Arbeiten beim Kinderhaus Kreuzfeld liegen trotz aller Umstände im Zeit- und Finanzierungsplan.

Die Tatsache, dass Altach durch Zuzug von Jahr zu Jahr wächst, veranlasste die Gemeindeverantwortlichen bereits im Jahr 2016 zum Start für die ersten Planungen für einen Kindergarten im Gebiet Kreuzfeld. Vor einem Jahr fuhren dann auch die Bagger auf und starteten mit den Aushubarbeiten für das neue dreigeschossige Bauwerk an der Widenfeldstraße. In weiterer Folge konnte über den vergangenen Sommer die Tiefgarage und die Arbeiten für den Hochbau fertiggestellt werden.

Trotz der schwierigen Umstände rund um die Corona Pandemie sowie Lieferengpässen beim Holzbau liegen die Arbeiten am neuen Altacher Kinderhaus noch gut im Zeitplan. In diesen Wochen werden die letzten Arbeiten am Trockenausbau und an der Klimatisierung finalisiert und bereits Anfang Februar starten die Restarbeiten an der Außenfassade und der Aufbau der verschiedenen Fußböden. Die Fertigstellung wird dabei mit Ende diesen Jahres angegeben und insgesamt werden für das Gebäude mit Tiefgarage rund acht Millionen Euro investiert. MIMA