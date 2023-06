Halbzeit bei der Schlossberg-Challenge

Die Charity-Aktion auf den Hohenemser Hausberg ist in vollem Gange.

Bürgermeister und Schirmherr Dieter Egger machte den Anfang und seither wandern die Teilnehmer der Schlossberg-Challege´23 immer wieder den Hausberg hinauf und tun so etwas gutes für ihre Gesundheit und unterstützen gleichzeitig krebskranke Kinder in Vorarlberg. Das gemeinsame Ziel ist es dabei, die 200.000 Meter zu erlaufen. Das entspricht in etwa der Entfernung die ein krebskrankes Kind aus Vorarlberg zurücklegen muss, um an der Uniklinik in Innsbruch eine Behandlung zu bekommen, da es in Vorarlberg keine Möglichkeit mehr gibt. Wer mithelfen will Meter zu sammeln, kann sich auf www.schlossberg23.dajuma.at anmelden, Spenden und schon loslaufen. Und das Beste an der ganzen Sache: neben der eigenen sportlichen Betätigung und der Möglichkeit auf tolle Preise kommt jeder Euro krebskranken Kindern und deren Familien in Vorarlberg zu Gute.