Halbzeit bei der Pfarrhof-Sanierung

Die Arbeiten bei der Modernisierung des Pfarrhaus und Pfarrheim in Röthis sind in vollem Gange.

Röthis . Seit Februar laufen die Sanierungsarbeiten am Pfarrhof in Röthis. Dabei soll der unter Denkmalschutz stehende Gebäudekomplex den veränderten Erfordernissen gerecht werden. Im Zuge der Renovierung kamen auch neue geschichtliche Erkenntnisse zum Vorschein.

Der Pfarrhof Röthis, bestehend aus Pfarrhaus und Pfarrheim, gehört dabei zu den ältesten und markantesten Gebäudekomplexen des Dorfes und wird seit 1484 durchgehend als Pfarrhaus genutzt. Die bauhistorischen Untersuchungen im Rahmen der aktuellen Sanierungsarbeiten weisen nun nach, dass der Gründungsbau schon vor dem Jahr 1484 erbaut wurde, als Pfarrer Tukstainer (1480 -1497) diesen für die Pfarre kaufte. „Dazu wurde bei den Untersuchungen der Stuckdecken sogenannten Freilegetreppen mit bis zu zehn Farbschichten in unterschiedlichen Farbarten festgestellt. Eine fachliche Konservierung und Auffrischung im Zuge der Sanierung sollen die Decken nun für die kommenden Generationen sichern“, erklärt dazu Alt-Bürgermeister Norbert Mähr vom Pfarrkirchenrat. Die Barockdecken gehören dabei zu den wenigen, die in Vorarlberg in dieser Qualität noch erhalten sind.