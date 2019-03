Halbseitige Straßensperre Montfortstraße wegen Bauarbeiten

Die Montfortstraße – Höhe Hausnummer 26 bis 42 – ist ab 18. März bis voraussichtlich 12. April 2019 halbseitig gesperrt.

Die Hauptarbeiten in dieser Zeit sind die Verlegung der Mittelspannungskabel für die Erweiterung des Vorarlberger Energienetzes und die dazu benötigten Asphaltierungsarbeiten. Trotz Ampelregelung ist mit Behinderungen zu rechnen.In dieser Zeit ist auch die Zufahrt in die Montfortstraße von der Habsburgerstraße aus kommend nicht möglich. Zudem wird es auch in diesem Zeitraum eine eintägige Sperre auf Höhe Hausnummer 26 geben. Hier wird der Verkehr örtlich umgeleitet. Die Marktgemeinde Rankweil bittet um Ihr Verständnis.