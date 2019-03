Halbnackte Frauen zerlegen Sichtschutz in Hamburgs Rotlichtviertel

Mit nacktem Oberkörper und schwerem Gerät haben mehrere Aktivistinnen in Hamburgs Rotlichtviertel einen Sichtschutz abmontiert.

Mit der Aktion am Frauentag will die Organisation Femen “die sexuelle Ausbeutung von Frauen, Menschenhandel und sexuelle Gewalt anprangern, die sich hinter den Toren und Türen der Sexindustrie versteckt”, wie die Gruppe am Freitag via Facebook mitteilte. Die Metallwand an der Herbertstraße ist Sichtschutz und Barriere zugleich. Für Frauen und Unter-18-Jährige ist der Zutritt der etwa 100 Meter langen Straße verboten.