Halbjahres-Ergebnis der Hypo Vorarlberg durch Corona halbiert

Vor-Steuer-Ergebnis sank von 44,8 auf 22,4 Mio. Euro.

"Erwartungsgemäß nachteilig"

Bei der Bilanzsumme gab es ein Plus von 8,2 Prozent auf 15,1 Mrd. Euro. Die Darlehen und Kredite an Institute wuchsen um 35 Prozent auf 157,6 Mio. Euro an, die Darlehen und Kredite an Kunden um 1,6 Prozent auf 10,2 Mrd. Euro. Das harte Kernkapital blieb mit knapp 1,2 Mrd. Euro stabil.

Ausblick

In ihrem Ausblick auf das restliche Jahr ging die Hypo Vorarlberg davon aus, dass die Bewältigung der Covid-19-Pandemie und ihrer Folgen weiter prägend sein werden. "Es ist zu erwarten, dass sich die durch das Coronavirus verursachte Wirtschaftskrise deutlich auf alle Geschäftsbereiche der Hypo Vorarlberg auswirken wird", hieß es. Insolvenzen und Einkommensausfälle würden sowohl in den direkt betroffenen Branchen als auch in der weiteren Wertschöpfungskette vermehrt zu Kreditausfällen führen. Das breit diversifizierte Kreditportfolio der Bank sei jedoch keinen wesentlichen Klumpenrisiken ausgesetzt. In keiner der am schwersten betroffenen Branchen weise die Hypo Vorarlberg ein überdurchschnittliches Exposure auf.