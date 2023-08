Halbfinale im Baseball

Am kommenden Wochenende trifft Dornbirns Baseball-Team im Halbfinale auf die Diving Ducks.

Dornbirn. Nach je einem Sieg der Dornbirn Indians und der Wr. Neustadt Diving Ducks wird die Halbfinal-Serie am kommenden Wochenende am Samstag, 26. und Sonntag 27. August in Wr. Neustadt fortgesetzt.

Vergangenes Wochenende konnten sich die Indians im ersten Spiel den Sieg sichern, im zweiten Spiel lief aber nicht alles nach Plan. Nachdem sich Pitcher Lochland Southee nach nur einem Wurf erneut verletzt hat (er wird in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen), kam der Japaner Shotaro Usui früher als geplant zum Einsatz. Aufgrund dieser unvorhersehbaren Situation kam Usui nicht in Rhythmus und die Niederösterreicher nützten dies eiskalt zu acht frühen Runs und zur Vorentscheidung aus. „Die Serie beginnt nun also von vorne und wem es gelingt zuerst zwei Spiele zu gewinnen wird am Ende im Finale auf den Sieger der anderen Halbfinalserie zwischen den Vienna Wanderers und Vienna Metrostars treffen“, so Wolfgang Pschorr Manager bei den Dornbirn Indians.