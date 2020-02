„HAK Vegas“ im Montforthaus

Handelsakademie Feldkirch zelebrierte ihr Abschlussjahr.

FELDKIRCH Es soll ein Abend werden, der nie in vergessenheit gerät. Clemens Bösch, Emilia Martin, Pia Gatt, Alice Dablander, Marie Zojer, Roman Pfaffstaller und Eileen Mahmutovic – das diesjährige Ballkomitee der Handelsakademie Feldkirch. Die letzten Wochen der drei Abschlussklassen waren geprägt mit Terminen, Proben und Organisation. Vergangenen Freitag war es dann so weit – die Ballnacht war angebrochen. Nach dem gemütlichen Sektempfang in der Montforthaus-Aula nahmen die zahlreichen Gäste Platz im großen Saal.