HAK/HAS Lustenau öffnete ihre Türen

Beim Tag der offenen Tür informierten sich zukünftige Schüler und ihre Familien.

Lustenau. „Mit dem Tag der offenen Tür möchten wir zukünftige Schülern und ihre Eltern über die Ausbildungsschwerpunkte an unserer Schule informieren. Schüler nutzen zusätzlich oft die Möglichkeit von ˏSchnuppern in Schulenˊ“, so der Direktor der HAK/HAS Lustenau Johann Scheffknecht.