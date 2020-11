HAK/HAS Lustenau ist „Innovative Schule 2020“

Die Lustenauer Wirtschaftsschule wurde für ihren hybriden Unterricht ausgezeichnet.

„Unser Grundsatz lautet: Ein guter hybrider Unterricht ist dann gewährleistet, wenn Schüler und Lehrer darin auch gut ausgebildet sind“, erklärt Direktor Johann Scheffknecht. So haben alle Schüler ein Vorbereitungsjahr, bevor sie den Laptop erhalten. In den Fächern „Business Behavior“ und „Office Management“ werden Themen wie Internetsicherheit behandelt – zusätzlich werden die Schüler in das Online-Unterrichtssystem eingeführt. Außerdem sind alle Klassen mit elektronischen Tafeln ausgestattet. Für die Lehrpersonen gibt es ein „Programm-Mentoren-System“ d. h. zwei Lehrpersonen geben bei Bedarf Programmnachhilfe. Zusätzlich gibt es IT-affine „Nerd-Profs“, die anderen Lehrpersonen bei Problemen zur Seite stehen.

Ihr Innovationsgeist kommt der HAK/HAS Lustenau jetzt in der Coronazeit sehr zugute. Bewährt hat sich das Konzept des „Flipped Classroom“: Die Schüler bekommen ein Video inkl. einfachem Arbeitsblatt, wo sie in ihrem eigenen Tempo den Unterrichtsstoff erarbeiten und anschauen können. In der Videokonferenz oder im Präsenzunterricht werden dann nur mehr Verständnisfragen geklärt und geübt. Bei neuen Aufgaben/Themengebieten müssen die Schüler als „Abschluss“ einen kurzen elektronischen Forms-Fragebogen ausfüllen, d.h., es wird abgefragt, was sie wie gut verstanden haben. „Hybrider Unterricht, also die Verknüpfung von Online- und Präsenzunterricht, von digitalen Lehrinhalten und Offline-Modulen, ist ein Zukunftsmodell für modernen Unterricht und in Zeiten von Distance-Learning besonders wichtig“, ist Johann Scheffknecht überzeugt.