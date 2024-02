HAK Bregenz gewinnt mit "voltiqo" den Digital Business Award

„voltiqo“ erleichtert Stromabrechnung gemeinschaftlicher Erzeugungsanlagen und stößt bereits auf Interesse in der Wirtschaft.

Ein von Fusonic betreutes Maturaprojekt holte den digBiz Award in der Vorausscheidung. Damit sind die 4 Absolvent:innen der HAK Bregenz für die österreichweite Endausscheidung im April nominiert. Im „Start-up-Corner“ des Design- und Softwareentwicklers Fusonic entwickelten sie das Tool „voltiqo“, das die Stromabrechnung gemeinschaftlicher Erzeugungsanlagen erleichtert. Es stößt bereits auf Interesse in der Wirtschaft.

Der Design- und Softwareentwickler Fusonic betreut seit vielen Jahren Maturaprojekte von Vorarlberger Schulen. Dieses Jahr holte ein Projekt der HAK Bregenz den digBiz Award in der Vorausscheidung. Das Team erarbeitete mit Unterstützung der Mentoren von Fusonic das Abrechnungstool „voltiqo“ für private Stromproduzent:innen und -abnehmer:innen. „Der Verwaltungsaufwand ist aktuell noch sehr hoch, weil er händisch erledigt wird. ‚voltiqo‘ schafft Abhilfe“, erklärt HAK-Absolvent und Projektleiter Patrick Müller.

Die HAK Bregenz „Digital Business“ bietet eine fundierte Wirtschafts- und Informatikausbildung. „Wir arbeiten mit den jungen Talenten gerne zusammen, weil sie viel Know-how mitbringen und motiviert sind, es in die Praxis umzusetzen“, sagt Senior Software Entwickler und Mentor Stefan Grasböck. Im „Start-up-Corner“ von Fusonic erarbeiteten die Schüler:innen in den Sommerferien „voltiqo“.

Kontakt zur Wirtschaft

Senior UX/UI Designer und Mentor Daniel Öttl: "Das Team ist das Projekt von Anfang an sehr strukturiert und zielstrebig angegangen. Besonders freut mich, dass sie den Kontakt zur Wirtschaft gesucht haben.“ „voltiqo“ werde bereits in der Energiebranche diskutiert. "Wir ziehen es auf jeden Fall in Betracht aus ‚voltiqo‘ ein Start-up zu gründen. Fix ist es noch nicht, wir wollen zuerst noch intensiver mit potenziellen Kunden sprechen“, verrät Melanie Wolf vom Gewinner-Team.