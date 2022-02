Haie im Herrenried

Im zweiten Viertelfinalspiel in der Ö-Eishockey Liga gastieren die Sharks Gmunden beim SC Hohenems.

Dabei lieferten sich die beiden Teams bereits im ersten Duell in der Eishalle Gmunden vor einer Woche ein spannendes Spiel. Die Sharks waren in ihrem Revier am Traunsee extrem angriffslustig und sorgten mit hohem Körpereinsatz für ein bis zur Halbzeit offenes Match. „Der Gegner hat uns dabei versucht mit viel Körpereinsatz aus dem Spiel zu bringen und so blieb das Match lange Zeit offen. Am Ende haben wir dann aber doch verdient gewonnen“, blickt HSC Coach Bernd Schmidle auf das erste Spiel zurück. Zum Rückspiel am Samstag hofft der Emser Trainer wieder auf einige Stammspieler zurückgreifen zu können. „Für Samstag müssen wir in der Defensive wieder besser spielen und dann kann der Sieger nur SC Hohenems heißen“, hat Schmidle aber den Aufstieg ins Halbfinale im Fokus.