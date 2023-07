Haftstrafe für Touristen - Das ist in Rom verboten

An den Wänden des berühmten Kolosseums in Rom haben Touristen sich innerhalb kurzer Zeit zum dritten Mal zu schaffen gemacht.

