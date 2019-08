Hafenfest zum Sommerfinale

Gerade rechtzeitig zum Bregenzer Hafenfest zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite. Da konnten die Festwirte der Landeshauptstand an ihren geschmackvoll gestalteten Ständen natürlich nicht nachstehen und sorgten für zahlreiche Genüsse und beste Stimmung.

Was für ein Sommerfinale! Ehe am Sonntagvormittag die Stadtkapelle Bregenz-Vorkloster unter der Leitung von Thomas Gärtner zum Frühschoppen aufspielte, sorgten die Festtage davor verschiedenste Musikgruppen und DJs auf der Hauptbühne und auf der „green stage“ für Unterhaltung. Großen Anklang fanden auch das Kinderprogramm mit Kinderschminken oder der Hüpfburg sowie der Kreativmarkt am Sonntag.