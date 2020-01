Häuslbauer profitieren 2020 von günstigem Zinsumfeld

„Wer 2020 eine Immobilie kaufen will oder eine Umschuldung plant, muss nicht mit hohen Zinsen rechnen." - Die Fixzinsen Anfang 2020 sind deutlich niedriger als Anfang 2019.

Das Jahr 2020 ist in Österreich mit historisch günstigen Zinsen für Wohnkredite gestartet, berichtet der Finanzierungsvermittler Interhyp am Donnerstag. Die Kreditzinsen liegen weit unter den Niveaus vom Jänner 2019.

Zehn-, fünfzehn- und zwanzigjährige Fixzinsen liegen heuer bei guten Bonitäten oft nur bei zwischen 1 und 1,5 Prozent pro Jahr und damit deutlich unter dem Niveau vom Jahresbeginn 2019, heißt es im Auswertungsbericht. So waren zehnjährige Fixzinsen vor einem Jahr oft noch rund 0,5 Prozentpunkte teurer. Variable Zinsen sind mit zum Teil unter 0,5 Prozent pro Jahr sehr günstig, aber im Vergleich zum Jänner 2019 nur leicht gesunken.

Günstiges Zinsumfeld 2020 für Häuslbauer

„Wer 2020 eine Immobilie kaufen will oder eine Umschuldung plant, muss nicht mit hohen Zinsen rechnen. Politische und wirtschaftliche Unsicherheiten sowie die lockere Geldpolitik der Europäischen Notenbank stützen weiter das Niedrigzinsumfeld“, erklärt Mirjam Mohr, Interhyp-Vorständin für das Privatkundengeschäft in Österreich und Deutschland.

Diese Auffassung bestätigt auch eine Umfrage unter den Zinsexperten von zehn Kreditinstituten. Demnach geht die Mehrheit der befragten Experten davon aus, dass das Niedrigzinsniveau anhält. „Wir erwarten, dass Häuslbauer in Österreich in diesem Jahr von sehr günstigen Kreditzinsen profitieren werden“, sagt Mirjam Mohr.



Kreditnehmer sollten das aktuelle Zinsumfeld wohlüberlegt nutzen

und die im Vergleich zu Vorjahren besonders günstigen Fixzinsen in

den Vergleich einbeziehen, raten die Finanzierungsexperten. „Wer noch zur Miete wohnt und ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchte, sollte gerade zum Jahresanfang mit einem Kassensturz beginnend prüfen, ob Wohneigentum finanziell zu stemmen wäre."