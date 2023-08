Häufung von Betrugsfällen in Vorarlberg

Warnung der Kriminalpolizei. Ein 34-jähriger Mann aus Mäder erlitt finanziellen Schaden von 12.700 Euro.

Am 1. August gab sich eine unbekannte Täterschaft telefonisch als Mitarbeiter von Amazon Web Services aus und täuschte einem 34-jährigen Mann aus Mäder vor, dass seine Handy-IP Adresse gehackt und Transaktionen über Amazon und Kryptowährungen getätigt worden seien. In weiterer Folge leitete die Täterschaft den Mann an, diverse Kryptoapps sowie die App "Team Viewer" auf sein Handy zu installieren. Über die App "Team Viewer" erhielt der Täter Zugriff auf das Handy des 34-Jährigen. Um angebliche Transaktionen rückzuführen, wurde der 34-Jährige angeleitet diverse Überweisungen an unterschiedliche Kryptoapps zu tätigen. Insgesamt beläuft sich der entstandene finanzielle Schaden auf über 12.700,-- Euro.

Betrugsversuch in Dornbirn

Zu einem Betrugsversuch kam es am 31. Juli in Dornbirn. Ein 62-jähriger in Dornbirn wohnhafter Mann erhielt ein E-Mail von einer Finanzagentur. In dieser E-Mail war eine Zahlungserinnerung und Forderung in der Höhe von 189,15 Euro gestellt. Da der 62-Jährige der deutschen Sprache nicht mächtig ist, suchte er Rat beim IFS. Eine Betreuerin nahm in Folge dessen Kontakt zu der im Schreiben genannten Finanzagentur auf. Diese Firma teilte der IFS-Mitarbeiterin mit, dass das Schreiben in Wahrheit von einer Firma aus Luxemburg, welche bekannt für ihre Betrugsfälle sei, stammen würde. Dem 62-Jährigen entstand aufgrund seiner rechtzeitigen Kontaktaufnahme mit dem IFS kein Schaden.