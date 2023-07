Erneuter Tochter-Sohn Betrug über WhatsApp

Zum wiederholten Mal haben Unbekannte in Vorarlberg mit der Tochter-Sohn-Masche Geld erbeutet.

Am Montag erhielt eine 70-jährige Frau aus Hard von ihrer angeblichen Tochter eine Nachricht, dass diese ihr Handy verloren habe. In der Nachricht wurde die 70-Jährige von den Tätern um eine Überweisung in der Höhe von 2.941Euro auf ein irländisches Konto gebeten.