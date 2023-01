Bregenz: Wieder WhatsApp-Betrug mit "Tochter/Sohn-Masche"

Eine Bregenzerin überwies ihrer vermeintlichen Tochter einen Geldbetrag in der Höhe von 2.480 Euro.

Am Sonntag fiel eine Bregenzerin auf die zumeist auf WhatsApp durchgeführte Betrugsmasche "Tochter/Sohn" herein und überwies ihrer vermeintlichen Tochter einen Geldbetrag in der Höhe von 2.480 Euro. Die Kontaktaufnahme mit der Frau erfolgte erst über SMS und wurde später per WhatsApp weitergeführt.