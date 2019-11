Hätte Honecker ein Smartphone gehabt...

"Man hätte eine riesige, gigantische Glocke über die DDR gezogen", ist sich ein Stasi-Forscher sicher.

Kameras in Zigarettenschachteln und Taschen, Abhörwanzen versteckt in Schuhen und Gürteln. Um ihre Bürger zu überwachen, nutzte die Stasi vielfältige Methoden, erzählt der Direktor des Spionagemuseums Berlin, Robert Rückel. Telefone waren in der DDR wenig verbreitet, Handys und Internet gab es noch nicht. Aber was wäre geschehen, wenn die Welt von damals auf dem technischen Stand von heute gewesen wäre. Hätte es dann eine friedliche Revolution gegeben?