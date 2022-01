"Hätte es die Impfung früher gegeben, hätte ich mich vorher geimpft"

Dr. med. Stefan Kainz, Facharzt für Innere Medizin, spricht über seine Covid-Erkrankung und die dramatischen Folgen von Long-Covid.

"Es kann nur Covid sein." Dr. med. Stefan Kainz, Facharzt für Innere Medizin, verlor seinen Geruchs- und Geschmackssinn. Zu diesem Zeitpunkt war dem Arzt klar was los war. Er erkrankte an Covid-19. "Diese lähmende Müdigkeit, zwölf Stunden Schlaf die Nacht, am nächsten Morgen direkt nach dem Frühstück wieder hingelegen", erzählt Dr. med. Kainz in einem Video vom Land Vorarlberg.