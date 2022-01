"Die Patienten waren durchwegs ungeimpft"

Intensivpfleger Alexander Preiß arbeitet am LKH Hohenems und erzählt über seine Erfahrungen auf der Covid-Intensivstation.

"Es sind zahlreiche gestorben"

"Atemnot ist meistens das Hauptproblem und das gilt es in erster Linie zu vermindern", beginnt der Krankenpfleger mit seinem emotionalen Statement. Der Durchschnitt der Intensivpatienten sei mittlerweile jünger geworden. "Die Patienten, die wir hatten, waren durchwegs ungeimpft", so Preiß. Die Patienten selber berichten davon, dass sie sich niemals vorgestellt hätten, dass "es so furchtbar wird", wie der Intensivpfleger schildert. "Die Covid-Patienten sind alle sehr lange bei uns, weil sie so schwere Verläufte haben - wir sprechen hier von zwei bis drei Monaten. Und es sind zahlreiche gestorben."