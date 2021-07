Härteste Vorbereitungsphase aller Zeiten für Jungstar

Der Feldkircher Basketballer Luka Brajkovic geht top fit und voll motiviert in finale Saison am College

Luka Brajkovic blickt seiner vierten und finalen Saison als Basketballer in der US-College-Liga NCAA entgegen und gleichzeitig auf das härteste Sommer-Trainingscamp aller Zeiten zurück, das er absolviert hat. Ein Monat lang hat sich der Power Forward und Center aus Feldkirch zuletzt in Novi Sad (SRB) vorbereitet. Erst am vergangenen Wochenende ist er nach Vorarlberg zurückgekehrt. Bereits am kommenden Samstag geht es für den 22-Jährigen wieder zu seinem Universitäts-Team Davidson im US-Bundesstaat North Carolina.

Bei einem Pressegespräch am Dienstag in Feldkirch präsentierte sich „Big Luka“ top fit und voll motiviert. Er habe in Novi Sad nicht nur basketballerisch intensiv gearbeitet, sondern auch in Bereichen wie Athletik und Ernährung, erzählte er. Das Training sei „hart und auf höchstem Niveau“ gewesen.

Bild: Ernst Weiss

Hohe Erwartungen

Der Ländle-Korbjäger geht mit hohen Erwartungen – auch an sich selbst – in seine „Senior“-Saison bei den Wildcats aus Davidson. „Wir haben mit Kellan Grady unseren Topscorer und zudem andere wichtige Spieler verloren. Ich muss daher den nächsten Schritt machen, damit unser Team erfolgreich sein kann.“ Dazu zählt u.a., „dass ich meinen Punkteschnitt (zuletzt 10,8 im Schnitt, Anm.) signifikant erhöhe“.

Die beste Basketball-Liga der Welt hat Brajkovic nach wie vor im Visier. „Die NBA bleibt das Ziel. Auf jeden Fall.“

„Leider nicht viel Zeit mit der Familie“

Die „härteste Vorbereitung jemals“ hat dazu geführt, dass der 22-Jährige in diesem Sommer „leider nicht viel Zeit mit der Familie verbringen“ konnte. Nach lediglich zwei Wochen zu Hause ging es bereits nach Serbien, jetzt bleiben nur mehr wenige Tage bis zur Abreise in die USA.

„Fast das gesamte Team“ werde bereits im Juli in Davidson sein, sagte Brajkovic. Auf ihn und seine Kollegen würden Basketball-Workouts ebenso wie viel Krafttraining warten. Der Feldkircher selbst hat noch im Sommer zudem Vorlesungen belegt.

Bisher 85 Spiele für Davidson

Brajkovic hat in bisher drei Saisonen – von denen zwei Corona-bedingt beeinträchtigt waren – 85 Partien für Davidson absolviert. Nur einmal wurde er dabei nicht in der Startformation aufgeboten. Der Feldkircher hält bei 10,8 Punkten und 5,6 Rebounds in 25,2 Einsatzminuten pro Spiel. Hinzu kommen durchschnittlich 1,6 Assists und 1,0 Blocks.