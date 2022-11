Hämmerle, Mihci, Makwaya, Paduanello die neuen Jungstars

Zwei Siege feierten die heimischen Akademie Mannschaften zum Herbstabschluss.

Zum Herbstabschluss geizten die drei heimischen Akademie Mannschaften im Heimspiel gegen die Alterskollegen von LASK Linz OÖ nicht mit Toren. Die Unter-15-Jährigen mit Trainer Helmut Hafner besiegten die Oberösterreicher mit 5:3. Dabei führten die jüngsten Talente des Landes nach fünfzig Minuten schon mit 5:0. FC Lustenau Spieler Yasir Mihci traf im Triplepack, ein Tor steuerte Fabio Ebner aus Hohenems und Höchst Kicker Mario Felipe Paduanello bei. Die Unter-15-Elf stellt auch die zweitstärkste Offensive in dieser Altersstufe. Paduanello mit neun Saisontoren, Yasir Mihci und Fabio Ebner mit je sieben Treffern sind die Erfolgsgaranten und liegen auch in der Torschützenliste ganz weit vorne. Die U-15-Truppe ist nunmehr schon sieben Meisterschaftsspiele in Folge unbesiegt, davon sechs Erfolge und ein Remis. Rapid Wien könnte mit einem Sieg im Wiener Derby gegen Austria Wien den Vorarlbergern den dritten Endrang noch wegnehmen. Je ein Doppelpack von Mauro Hämmerle und Georg Jayden Makwaya beschert der U-16-Mannschaft ein 4:3-Heimsieg. Damit überwintern die Cil-Mannen auf dem guten vierten Rang. Hämmerle führt mit 16 Toren die Torschützenliste überlegen an. Die Unter-18-Jährigen verlieren mit 1:3. Trotz der frühen Führung von Dogukan Sismanlar gab es für die Fuchsbichler-Elf kein Punktgewinn.TK